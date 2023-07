Un total de 25 vaques han aparegut mortes aquest diumenge, tancades en una cabana de Carcabal, a Sant Roc de Riomiera (Cantàbria) , d'on aquesta matinada se n'ha aconseguit rescatar-ne tres amb vida. Alguns dels animals mostraven signes de violència, com ferides i talls, per la qual cosa no es descarta cap hipòtesi, i la Policia Judicial està investigant per intentar aclarir els fets.

Vaques - UNSPLASH



Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil i del Govern de Cantàbria, diumenge al matí dos ramaders van anar a veure entre 30 i 35 vaques que estaven pasturant en terrenys de la seva propietat i no les van trobar.



Van començar a buscar-les i finalment, a primera hora de la tarda, van localitzar els caps de bestiar amuntegats i algunes mortes en una cabana de pedra , amb teulada de teula, que no era de la seva propietat i tancada per dins.



El Centre d'Atenció a Emergències 112 del Govern de Cantàbria va rebre avís del succés minuts abans de les 16.00 hores de diumenge i va mobilitzar efectius del mateix servei d'emergències autonòmic i agents de la Guàrdia Civil.



A l'arribada dels mitjans a la zona es va comprovar que es tractava d'una situació molt complexa, en què prop de 30 caps de bestiar, la majoria ja morts, es trobaven amuntegades en un petit espai, amb una atmosfera no respirable i condicions de salubritat compromeses.



Davant aquests fets, el 112 va sol·licitar suport del parc de bombers de Torrelavega i la dotació de material adequat per a la intervenció. Al lloc també va acudir personal de la Conselleria de Ramaderia de l'Executiu.



Amb vestits especials i equips de respiració autònoma els bombers, en una difícil intervenció, van extreure els cossos de 25 vaques mortes i van aconseguir salvar-ne tres que estaven amb vida al fons de l'hivern, on s'ubicava una petita finestra que els dotava d'oxigen.



Aquest dilluns, la Conselleria de Ramaderia treballarà en la retirada dels cadàvers dels animals mentre la Guàrdia Civil investiga els fets. Algunes de les vaques tenien ferides i talls, però es desconeix si se'ls han fet elles mateixes o no, cosa que determinarà la Policia Judicial.