La Fiscalia de Menors de Barcelona ha demanat llibertat vigilada per als 4 menors detinguts per presumptament apallissar un home sense sostre el 25 de juliol cap a les 21 hores a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

En un comunicat de la Fiscalia Provincial de Barcelona, recullen que han decretat la mesura cautelar de llibertat vigilada "per tal que se'ls designi un delegat de justícia juvenil durant la tramitació de l'expedient i fer-ne el corresponent seguiment".

També han considerat "més adequat" incloure a la petició de mesura cautelar un delicte contra la integritat moral en concurs amb el delicte contra els drets fonamentals després de la pràctica de les diligències més essencials, l'exploració dels menors investigats i el preceptiu informe de l'equip tècnic.

Els menors, que van quedar detinguts la nit del 25 de juliol per un delicte de robatori amb violència i de lesions, van declarar a comissaria l'endemà en presència dels seus representants legals --els seus pares--, i ja se'n va decidir la posada en llibertat que no tenien antecedents per fets delictius violents.

En tenir domicili conegut, es va excloure que hi hagués risc de fuga i tampoc no es van trobar motius per considerar que no anessin a comparèixer davant la crida de Fiscalia de Menors per declarar.