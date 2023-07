Disney's Contemporary Resort a Disney World . Disney

Un home de Wisconsin (Estats Units) va morir després de caure accidentalment des del seu balcó a Disney's Contemporary Resort a Disney World la setmana passada, van dir les autoritats.

Els agents de policia del comtat d'Orange, Florida, van respondre a una trucada dijous a les 5.33 i van trobar Jeffrey Vanden Boom, de 39 anys, inconscient als terrenys de l'hotel, segons informa People.

Vanden Boom, de Greendale, Wisconsin, va ser declarat mort al lloc.

El metge forense del comtat d'Orange va dir al Milwaukee Journal Sentinel que l'home va morir per un traumatisme contundent per una caiguda accidental.

Els hostes del resort, que és a prop de Magic Kingdom a Lake Buena Vista, van informar a les xarxes socials que el pont aeri del cinquè pis que connecta la Torre Bay Lake amb la part principal del Contemporary Resort es va tancar després de l'arribada de les autoritats .

“Estic força segur que algú acaba de morir al nostre hotel... rebem una trucada a les 7:30, algú tenia una emergència mèdica i no havíem de sortir als balcons i després tenien persones que ens redirigirien”, va escriure un usuari de Reddit. “I després vam sortir i hi havia una carpa instal·lada just sota un balcó i tot estava tancat amb cinta adhesiva”, van afegir.