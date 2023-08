Un cotxe de la Policia Nacional davant de l'Audiència Provincial de Pontevedra / @EP

Una infermera ha estat condemnada per la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra a tres anys i deu mesos de presó, així com pagar una multa de 4.050 euros, per cometre dos delictes continuats de revelació de secrets. Durant un període de més de tres anys, des del 17 de gener del 2016 fins al 17 d'octubre del 2019, la treballadora del Servizo Galego de Saúde va consultar repetidament l' historial clínic del seu exnòvio en 196 ocasions i el de la seva nova parella el 124 ocasions.

A més de la pena de presó i la multa, la infermera estarà inhabilitada durant nou anys i no es podrà acostar als perjudicats durant tres anys. També se li va ordenar indemnitzar cadascun dels afectats amb 6.000 euros.



El tribunal ha pres en consideració l'atenuant de reparació del dany, ja que la condemnada va compensar els perjudicats amb una indemnització de 12.000 euros per danys morals.

Els jutges han dictaminat que està provat que l'acusada no sempre comptava amb el consentiment explícit o implícit dels denunciants, ni tampoc tenia una justificació assistencial per accedir als historials clínics.

A la sentència, s'afirma que l'acusada volia "envair l'esfera més personal i íntima" dels perjudicats. El seu objectiu era obtenir "informació sobre fets o circumstàncies relacionades amb el seu estat de salut, tractaments mèdics, prescripcions farmacològiques, assistències facultatives, proves diagnòstiques i altres dades" vinculades a la salut dels perjudicats.