Aquest dimarts s'ha produït una fugida química a l'empresa Tarragona Power, segons ha informat Protecció Civil. Es tractava d'una fuita d'àcid clorhídric de tres metres a l'interior de l'empresa, al Port de Tarragona .

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha rebut l'avís a les 14.45 i ha activat l'alerta Plaseqta. Afortunadament, la fugida s'ha pogut controlar ràpidament contenint-la en un recipient de seguretat especial.

Segons Portecció Civil, no hi ha hagut afectacions a l'exterior de la indústria i no s'han hagut d'activar mitjans aeris per contenir la fugida. L'alerta no ha requerit ni la intervenció dels Bombers, ja que la mateixa empresa ha contingut la fugida.