Foto: Facebook

Un home de 28 anys va morir dissabte passat després de ser atacat per una colla d?homes en un incident que el Departament de Policia de Nova York està tractant com un crim d?odi. O'Shae Sibley i els seus amics estaven gaudint d'una nit a prop de Coney Island dissabte a la nit, escoltant música de Beyoncé en una benzinera.

Segons un informe del New York Times, la vetllada va fer un gir dramàtic quan un grup d'homes es va acostar i els va demanar que deixessin de ballar. A partir d'aquell moment, van començar a discutir i el grup d'homes va començar a fer servir insults homofòbics contra Sibley i els seus amics. La discussió es va tornar cada vegada més tensa, i lamentablement, un dels homes va apunyalar Sibley enmig de l'altercat.

Quan les autoritats van arribar a l'escena, van trobar Sibley amb una ferida d'arma blanca a l'abdomen. Ràpidament el van traslladar a un hospital proper, però, malauradament, poc temps després va ser declarat mort.

El senador de Nova York, Brad Hoylman-Sigal, va condemnar l'atac “impulsat per l'odi” a Twitter i va afirmar que “l'alegria gai no és cap delicte”.

"Amb el cor trencat i enfurismat per assabentar-me de la mort d'O'Shae Sibley aquest cap de setmana a Nova York", va dir. "Malgrat els millors esforços dels homòfobs, l'alegria gai no és un crim. Els atacs alimentats per l'odi ho són".