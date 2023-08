Explosió al Carrer Goya de Valladolid / @EP

Efectius dels Bombers de Valladolid han trobat el cadàver de la dona que estava desapareguda després de les explosions de gas registrada la nit passada en un edifici de quatre plantes del carrer Goya , 32, de la capital val·lisoletana, segons han confirmat fonts del Servei d'Emergències de l'1-1-12.

L'explosió, que tot apunta que va ser provocada per una fuita de gas, deixa catorze veïns ferits, deu traslladats a centres hospitalaris de la ciutat i els més greus serien un pare que roman a l'UCI i el seu fill, que ja està a la Unitat de Cremats.

Així mateix, durant tota la nit es tractava de localitzar una dona de qui la família no tenia notícies i no contestava al telèfon i que vivia a l'immoble on es va produir la deflagració.

Al llarg de la nit s'han dut a terme les tasques de desenrunament i és quan s'ha pogut localitzar per part dels efectius que treballen a la zona el cadàver de la dona.