Recurs, ambulància de la Comunitat Valenciana, EP

Una nena ha caigut després de caure d'un edifici d'apartaments a Benidorm, segons ha publicat El Periòdic. La notícia ha estat confimada al mitjà esmentat per la conselleria de Sanitat valenciana, que no ha donat més dades en tractar-se d'una menor d'edat.

El succés ha tingut lloc a l'avinguda Emilio Ortuño de Benidorm, minuts abans de les 14.00 hores.

Les autoritats estan investigant si la caiguda ha estat accidental.

Els equips sanitaris s'han desplaçat al lloc per intentar salvar la nena, però no hi han pogut fer res.