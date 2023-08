Captura del vídeo / Twitter @Tribunadeportes

El futbolista costarricens i Jesús Alberto López Ortiz , de 29 anys, ha mort tràgicament mentre es banyava al riu Cañas, al nord-oest de Costa Rica, després de ser atacat per un cocodril. Els cossos de seguretat han confirmat el lamentable succés, tot i que encara no han determinat si el motiu de la mort va ser degut a l'ofegament oa la pressió exercida per l'animal.

Conegut com a 'Chucho' entre els seus companys, López Ortiz era part de l'equip Deportivo Río Cañas , pertanyent a la Lliga Ascens. Segons els testimonis, el jove estava fent exercici i, després de decidir banyar-se, va ser atacat per un cocodril en saltar al riu des d'un pont. "Amb profund dolor fem pública la mort del nostre jugador Jesús López Ortiz (Chucho), que de Déu gaudeixi. Descansa en Paz Chucho, ens unim al dolor de tota la seva família", va comunicar el club costa-riqueny.

Posteriorment, la Creu Roja va reportar que el cocodril estava arrossegant el cos sense vida del futbolista, cosa que va portar les autoritats a prendre la decisió d'abatre l'animal per recuperar-lo.