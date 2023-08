Una mare de dos fills d' Indiana (Estats Units) ha mort després de beure massa aigua. La dona li va dir a la seva família que sentia que no podia beure prou aigua per sentir-se saciada. Finalment es va esfondrar i va morir a causa d'una intoxicació per aigua , una rara conseqüència de beure massa aigua massa ràpid.

Got d'aigua - UNSPLASH

Ashley Summers, de 35 anys, era a Lake Freeman amb el seu marit i les seves dues filles petites durant el cap de setmana del 4 de juliol quan va començar a sentir-se severament deshidratada.

"Va beure quatre ampolles d'aigua en 20 minuts" , va dir el seu germà Devon Miller a WRTV. “Vull dir, una ampolla d'aigua mitjana és com 16 gots, i per això van ser 64 gots els que va beure en un lapse de 20 minuts. Això és el que se suposa que has de beure un dia sencer”, va afegir.

Durant un viatge familiar, la mare va començar a sentir una set insaciable. La família de Summers va dir que se sentia marejada i tenia un maldecap persistent.

Després de tornar del viatge, Summers es va desmaiar al seu garatge abans de ser portada a l'Hospital IU Health Arnett.

No va recuperar mai el coneixement i els metges li van dir a la seva família que havia mort per toxicitat de l'aigua.

El Dr. Blake Froberg, toxicòleg de l'hospital, explica que és més probable que la rara causa de mort passi durant l'estiu o si algú treballa a l'aire lliure o fa exercici amb freqüència.

"Hi ha certes coses que poden fer que algú tingui més risc, però el que passa en general és que tens massa aigua però no tens prou sodi al cos", va dir Froberg, i després va assenyalar que és important que les persones beguin aigua que tingui electròlits, sodi i potassi.

Els símptomes de la toxicitat de l'aigua inclouen malestar general, així com rampes musculars, dolor, nàusees i mals de cap.

Summers va ser donant d'òrgans i va poder donar el seu cor, fetge, pulmons, ronyons i part del seu teixit ossi llarg, cosa que finalment va salvar cinc vides més, va dir la seva família.