Els Bombers de Barcelona treballen a l'operatiu per la mort d'una dona al caure-li a sobre una palmera al Raval de Barcelona. - EUROPA PRESS-DAVID ZORRAKINO

Una dona de 20 anys ha mort aquest dijous al caure-li a sobre la part superior d'una palmera al carrer Joaquim Costa del barri del Raval de Barcelona, han confirmat fonts policials.

L´avís s´ha rebut a les 16.00 hores i s´han desplaçat al lloc dels fets tres dotacions de Bombers, el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM), la Guàrdia Urbana i els Mossos d´Esquadra, que es faran càrrec de la comitiva judicial, segons han explicat fonts de l?Ajuntament.

La palmera s'ha sortit per causes que encara no se saben i ha impactat també contra una camioneta del servei municipal de neteja BCNeta.

La zona ha estat acordonada per evitar el pas dels veïns i part de la copa de la palmera que ha caigut segueix sobre la camioneta.

L?alcaldessa accidental de Barcelona i tinent d?alcalde, Maria Eugènia Gay, ha acudit al lloc dels fets.