Ariana Viera , actual Miss Veneçuela , ha mort als 26 anys en un accident de trànsit a Orlando (Florida), segons ha informat la seva mare, Vivian Ochoa.

La seva progenitora ha explicat que Ariana conduïa molt cansada després d'una llarga jornada laboral. La jove sentia un somni fort i finalment es va quedar adormida mentre conduïa, i és quan va passar l'accident. "Es va quedar adormida la meva nena, estava molt cansada" , ha explicat la seva mare a Telemundo.

Els equips d'emergència van trobar la Miss amb vida i la van traslladar a l'hospital. Però finalment va sucumbir a les ferides, mentre estava envoltada dels seus familiars. "La van reviure i li va donar un infart, la van tornar a reviure. Quan la portarien a cures intensives per a traumes, ja va quedar", ha exposat emocionada la seva mare.



La mare d'Ariana Vera ha deixat un missatge a les xarxes socials per homenatjar la seva filla: "La manera com et manifestes en els meus dies és increïble i no saps quant t'ho agraeixo, filla estimada, faré tota la teva voluntat, t'ho juro el meu amor”, ha escrit en una publicació a Instagram, i també ha lamentat com troba a faltar molt amb la seva filla.



La jove morta s'estava preparant per debutar a les passarel·les. En pocs dies li tocava desfilar a Nova York. A més, era influencer i comptava amb més de 10.000 seguidors al compte d'Instagram.