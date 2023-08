Els Bombers de la Generalitat treballen a la recerca d'un excursionista a la Vall de Boí (Lleida) - BOMBERS

Els Bombers de la Generalitat treballen a la recerca d'un excursionista que aquest dimecres va anar a fer el cim de la Punta Alta de Comalesbienes, a la Vall de Boí (Lleida) , i no va arribar on l'esperaven per dormir.

En un apunt a twitter, el cos de bombers ha explicat que es va iniciar el dispositiu de cerca que ha continuat aquest dijous sense resultats, i que està previst que aquest divendres continuï la cerca.

El dispositiu de cerca, coordinat per Bombers, compta amb dotacions terrestres, efectius i helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), i els drones i la unitat del Grup de Suport Operatiu (GROS), així com amb efectius dels Pompièrs d 'Aran, de Mossos d'Esquadra i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).