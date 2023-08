Iphone 14 - EP

Una parella va vendre el seu nadó només per comprar l'iPhone 14 i crear contingut per a Instagram. Segons han publicat mitjans locals de l'Índia, el fill de la parella va desaparèixer sobtadament un cap de setmana, però els pares no es van molestar a alertar la policia ni a buscar el nadó, que té al voltant de 9 mesos.

Els seus veïns van sospitar quan van veure els pares viatjant i filmant vídeos d'Instagram usant el nou mòbil d'Apple . Quan els van preguntar on era el seu nadó, tots dos van admetre haver venut el seu fill. Els veïns van informar immediatament les autoritats.

La policia es va dirigir al lloc i "després de l'interrogatori, la mare va admetre el crim i va informar que ella i el seu marit volien fer servir els diners per fer viatges per tot l'estat per poder crear contingut per als vídeos d'Instagram", va dir un alt funcionari del Comissionat de Policia de Barrackpore.

La mare ha estat detinguda, mentre que el pare segueix pròfug.