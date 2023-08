“Atenció”, escriu un creador de TikTok que afirma ser un viatger en el temps en un vídeo recent publicat a la xarxa social. “Sóc un viatger en temps real [i] els diré com acabarà el món”.

L'autoproclamat viatger del temps es fa anomenar @darknesstimetraveler. Actualment, el compte té 28 vídeos publicats a la plataforma, i tots alerten l'espectador que el creador és un viatger en el temps i que els esdeveniments catastròfics són a només uns mesos de distància.

Recreació de la trobada amb un extraterrestre. UNSPLASH

Els vídeos tenen el mateix format: una sèrie de textos enganxats sobre pantalles animades.

A l'últim vídeo, el viatger en el temps escriu que el 3 d'octubre d'aquest any, un extraterrestre amb el nom de “La Vanguardia” arribarà a la Terra per advertir la raça humana de la destrucció imminent.

L'alienígena conegut com La Vanguardia, segons el TikToker, arribarà abans que una altra societat alienígena coneguda com Los Distantes.

“Els Distants van destruir la casa de La Vanguardia”, explica el viatger del temps de TikTok. La llar arrasada de La Vanguardia és a 20 anys llum de la Terra. Els Distants, afirma el TikToker, vénen a destruir la Terra perquè, per als Distants, els humans han esdevingut massa avançats per a la seva comoditat.

Segons els informes, els Distants veuen la Terra com a propietat i l'han posseït durant milers d'anys. De fet, explica el TikToker, els Distants van crear les piràmides, que van col·locar a la Terra per marcar-la com a seva.

La Vanguardia, però, s'avançarà als distants, ja que l'alienígena no vol que altres pateixin el mateix destí que va patir el planeta.

“El Vanguard arribarà primer a la Terra, per advertir-nos, i portarà 12.000 persones a un altre planeta habitable, anomenat Kepler-186f”, escriu el viatger en el temps.

El TikToker continua advertint l'audiència que estigui preparada per arribar a La Vanfuardia, ja que serà una oportunitat per salvar la raça humana.

L'autoproclamat viatger del temps ha acumulat més de 60 mil seguidors a TikTok. Els seus vídeos reben regularment centenars de milers de likes. Alguns han rebut més d?un milió de visites.