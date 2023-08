La recerca de l'excursionista desaparegut dimecres a la Vall de Boí (Lleida)

Els cossos d'emergències han localitzat el cadàver de l'home que va desaparèixer dimecres a la Vall de Boí quan va anar a escalar el pic de la Punta Alta de Comalesbienes.

Els familiars del desaparegut, d?uns 24 anys, van explicar a les autoritats que va aparcar a la zona de l?estany de Cavallers. Va aconseguir arribar al cim a les 17.00 hores del 2 d'agost, i va comunicar als seus familiars que es disposava a baixar. A partir d'aquell moment, no en van tornar a tenir notícies.

Finalment, i seguint el senyal del seu telèfon, els Bombers van aconseguir localitzar la zona on es podria trobar l'home . El telèfon ha donat senyal fins aquest dijous a la tarda.

Aquest divendres les autoritats han continuat la cerca, que s'ha complicat per la forta pluja. Tot i no haver pogut comptar amb els dos helicòpters d'emergències per les circumstàncies meteorològiques, han acabat trobant el cadàver.