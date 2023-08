Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

El conductor d'un turisme ha mort aquest divendres al matí al sortir de la via C-26 al punt quilomètric 16,4 a Castelló de Farfanya (Lleida) per causes que encara s'estan investigant.

La víctima és un home de 80 anys veí de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que viatjava amb la dona, que també ha estat hospitalitzada a l'Hospital Aranu de Vilanova (Lleida) en estat greu, informa el Servei Català de Trànsit (SCT ) en un comunicat.

Amb aquesta víctima, són 92 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2023, segons dades provisionals de l'SCT.