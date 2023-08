Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) / @EP

Un motorista ha mort aquest diumenge al sortir de la via i xocar contra un senyal a la N-II a Maçanet de la Selva (Girona) per causes que encara s'estan investigant.

La víctima tenia 55 anys, era l'únic ocupant del vehicle i veí de Salt (Girona) i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 06.45 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Amb aquesta víctima, són 94 les persones que han mort en accident de trànsit el 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.