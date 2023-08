Quiròfan / @EP

Una mare va morir tràgicament durant una cirurgia de lífting de glutis brasiler a Turquia . Lauren Wood , recordada per la seva família com una dona "plena d'energia" i força, va patir una embòlia al quiròfan, deixant els seus éssers estimats desolats per la seva mort.

L'1 de maig de l'any passat, Lauren, resident de Staffordshire (Anglaterra), es va sotmetre a diverses cirurgies estètiques a Istanbul , que van incloure una liposucció, un aixecament de glutis brasiler, una abdominoplàstia i un augment de pits.

Durant el procediment quirúrgic, la seva pressió arterial va patir un dràstic col·lapse, cosa que va requerir que fos traslladada d'urgència a cures intensives. Tot i els esforços realitzats, lamentablement no es va poder salvar la seva vida.

Durant la investigació a l'ajuntament de Stoke, el cirurgià plàstic consultor, el Sr. Ertan Erel, va declarar que el teixit gras utilitzat per realçar el darrere de Lauren podria haver contaminat el seu torrent sanguini.

Al judici van explicar que, tot i que s'havia fet una ecografia (fet que disminuïa la taxa de mortalitat pràcticament a 0), Lauren no havia informat l'equip sobre una cirurgia de bypass gàstric a què s'havia sotmès diversos anys enrere.

L'autòpsia va determinar que la causa de la mort va ser una embòlia greixosa que es va produir durant l'operació. Després d'una investigació minuciosa, el tribunal no va trobar evidència de pràctiques "defectuoses" o "insuficients" per part de l'equip mèdic que poguessin haver contribuït a aquesta tragèdia.