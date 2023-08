Ambulància del SEM / @EP

La conductora d'un turisme ha mort aquest diumenge en un xoc frontal amb un altre cotxe a la TV-3141 al seu pas per Riudoms (Tarragona) per causes que encara s'estan investigant.

El conductor de l'altre turisme s'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona) en estat menys greu, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 14.13 i s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A causa del sinistre, la circulació de la via TV-3141 s'ha tallat en tots dos sentits. Amb aquesta víctima, són 95 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2023, segons dades provisionals de l'SCT.