Jutjats de Marbella / @EP

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Marbella (Màlaga), en funcions de guàrdia, ha acordat dissabte passat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per a dos policies locals del municipi malagueny de Marbella detinguts per una presumpta agressió sexual a dos joves .

En concret, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), tots dos estan sent investigats pels delictes d'agressió sexual, suborn, negociacions prohibides a funcionaris públics i contra la intimitat.

Així, segons ha avançat el diari 'Sud', els fets presumptament van passar el 12 de juliol , encara que les dones, de vint anys i d'origen sud-americà, van denunciar el 31 passat.

La Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de Marbella va iniciar una investigació, segons han confirmat fonts policials. Així, van ser interrogats a la UFAM aquest dissabte passat i van passar a disposició judicial, dictant l'ingrés a la presó provisional.

Pel que sembla, segons el diari, els dos policies locals es trobaven de servei de paisà quan van interceptar les dues dones, que es troben en situació irregular, i van demanar que s'identifiquessin. Després van anar a una zona apartada on, presumptament, van ser agredides sexualment.

Les joves, que van aportar un àudio ja que van gravar les converses, van argumentar a la seva denúncia que es van sentir coaccionades per mantenir aquestes relacions sexuals a canvi presumptament que no denunciessin la seva situació irregular a Espanya , apunta el diari. Per la seva banda, segons sembla, els agents van argumentar que les relacions van ser consentides.