Guàrdia Civil / @EP

Un motorista ha mort aquest dilluns després de xocar frontalment amb un autobús de línia a la carretera N-340 a l'altura del municipi gadità de Tarifa , deixant a més diversos ferits de caràcter lleu entre els passatgers de l'autobús, que ha quedat bolcat de costat a la carretera.

El succés ha tingut lloc a l'alçada del quilòmetre 58 de la citada via, sentit Tarifa, cap a les 11.00 hores, ha informat Emergències 112 Andalusia, servei adscrit a la Conselleria de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa de la Junta d'Andalusia.

Testimonis del sinistre que han alertat el 112 han relatat que l'autobús de línia havia sortit de la via i havia quedat bolcat lateralment, per la qual cosa sol·licitaven assistència sanitària per a diversos ferits, entre ells el motorista que presentava lesions de gravetat.

Fins al lloc s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, dels Bombers, del Centre d'Emergències Sanitàries 061, que ha mobilitzat un Dispositiu de Cures Crítiques i d'Urgència (DCCU) i de la Policia Local.

Fonts sanitàries i de la Guàrdia Civil han confirmat la mort del motorista, del qual no han transcendit més dades.

La setmana passada el Govern local a Tarifa va sol·licitar, mitjançant un informe remès a Trànsit a la província, la posada en marxa d'una sèrie de mesures urgents per "millorar la seguretat" en aquesta mateixa carretera i així "minimitzar els accidents de trànsit" ".

En aquest es proposava canviar la línia discontínua existent al tram del Santuari de la Llum per una contínua que prohibeixi els avançaments en aquest tram, així com la col·locació de línies transversals que simulin bandes de reducció de la velocitat. A més, se sol·licitava la reducció de la velocitat màxima, passant de 80 km/h actuals a 60km/h, al tram de la N-340 que discorre entre els quilòmetres 81 i 75.