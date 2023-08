Continuen les reaccions de l'entorn de Daniel Sancho després de la seva detenció pel presumpte assassinat i desmembrament del cirurgià colombià Edwin Arrieta a Tailàndia . Després que el fill de Rodolfo Sancho hagi confessat el crim davant les autoritats tailandeses, ia l'espera de passar a disposició judicial -quan coneixerà la pena a què s'enfronta i quan es dóna per fet que el jutge ordenarà el seu ingrés a la presó- l'advocat de la família, Luis Gerez , ha trencat el silenci.

El fill de l'actor Rodolfo Sancho a Instagram



Representant legal tant de l'acusat d'assassinat com del seu pare, el lletrat ha entrat per videotrucada a 'El programa de l'estiu' i ha reconegut que estan "preocupats per la situació tan greu" a què s'enfrena Daniel.



Aclarint que la seva relació amb el jove és "professional" i en cap cas exerceix de portaveu de la família, Luis Gerez ha admès que està "estupefacte" davant el crim comès presumptament pel seu client : "És una persona summament cordial, educada, esportista ... Algú encantador i no puc comprendre què ha pogut passar”.



Després de les declaracions del nét de Sancho Gracia confessant que va matar Edwin perquè hauria amenaçat tant ell com la seva família , el seu advocat s'ha mostrat sorprès perquè, com afirma, "mai vaig poder sospitar que estigués sota cap tipus de pressió" i, malgrat portar els seus assumptes econòmics, tampoc no tenia coneixement que Daniel tingués negocis amb el colombià com s'està especulant.



“És una persona encantadora, amb moltes ganes de treballar, de seguir endavant, que tenia la vida perfectament encaminada. La meva impressió és que és una persona molt treballadora, emprenedora, esportista... Una persona sana, absolutament normal, i no en tinc cap explicació per entendre què li ha pogut passar a Daniel pel cap", ha insistit, confessant que no entén "com ha pogut cometre una barbaritat semblant si és que ho ha fet".