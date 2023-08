Foto: Freepik

Una noia de 15 anys va morir després de ser atropellada per un autobús de dos pisos mentre intentava agafar un altre vehicle. Sophie Fletcher, de només 15 anys, va patir lesions greus al cap al ser impactada a Sheaf Lane (Londres) minuts abans de les 15.00 hores. La tragèdia va passar quan Sophie va córrer per creuar el carrer en el seu intent per arribar a l'altre autobús, el 18 de març del 2023.

Davant el Tribunal Forense de Birmingham van explicar que el conductor de l'autobús de National Express no va tenir opció d'evitar l'impacte contra Sophie, que travessava corrent davant del vehicle. Gail Arnold, un oficial de la policia de West Midlands, va comentar que la tragèdia també va quedar registrada a les imatges capturades per la càmera del tauler d'un altre vehicle, revelant que l'autobús que va atropellar Sophie circulava a una velocitat de 23 mph en una zona on el límit era de 30 mph.



"És clar a partir de les imatges de vídeo que el conductor de l'autobús simplement no va poder reaccionar a temps. La distància era simplement massa curta. Va patir ferides que li van causar la mort al lloc. La mort va ser causada per un traumatisme cranial sever" , va afegir.