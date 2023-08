Arxiu - Foto de recurs d'un vehicle de la Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional i Local d' Elx (Alacant) han detingut una mare que suposadament va deixar sola la seva filla de quatre anys a casa per anar a celebrar el seu aniversari amb la seva parella , segons ha informat el consistori il·licità en un comunicat. Els efectius van ser alertats pels veïns quan la nena demanava auxili des del balcó, cosa que no era la primera vegada que passava.



Els fets van succeir cap a les 6.00 hores del 5 d'agost quan agents de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Policia Nacional i de la Brigada Nocturna de la Policia Local van ser comissionats per atendre una nena de molt curta edat que demanava auxili des del balcó duna tercera planta.



En arribar, les patrulles van observar una nena que cridava: "ajuda si us plau, estic sola, tinc por i la meva mare no és a casa" , per la qual cosa van pujar fins a la tercera planta per poder atendre-la.



Els agents van trobar la porta del domicili tancada amb clau des de fora, de manera que la menor no els podia deixar entrar. Després de nombroses gestions, van poder localitzar, primer, l'actual parella de la mare de la menor, que es va personar al domicili i va obrir la porta amb les pròpies claus.



Posteriorment, va tornar al domicili la mare de la nena, que va oferir arguments "incoherents" i contradeia les manifestacions de la seva parella, fins que, finalment, els dos adults van admetre haver deixat la menor dormint al seu llit, tancada a casa i sola, sortir a celebrar el seu aniversari.



Alguns veïns van manifestar als agents que aquesta pràctica de deixar la nena sola era "habitual" i que no era la primera vegada que la petita demanava ajuda des del balcó . Per tot el que s'ha relatat, les dues unitats policials van detenir la mare de la menor, de 34 anys, per un delicte d'abandonament temporal de menor.



La nena, en una "evident situació de desprotecció" i, atès que ni la mare ni cap altra persona de la seva esfera familiar oferien "garanties" respecte a la seva empara, va ser traslladada al Centre de Recepció i Acollida de Menors a Alacant, dependent de la Conselleria de Benestar Social, on s'iniciarà l'expedient d'adopció de les mesures oportunes en benefici seu.