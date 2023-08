Arxiu - Cotxe de la Policia Nacional. - POLICIA NACIONAL - Arxiu

La Policia Nacional ha detingut una parella, un home i una dona, que suposadament oferia de manera il·legal medicaments per fer "avortaments a casa" a través de xarxes socials i portals d'anuncis a Internet.

Segons informa el cos nacional, l'home va arribar a disposar de 166 receptes del medicament que posteriorment venia de manera il·legal amb el suport de la parella.

Va ser una comunicació anònima per correu electrònic a l'adreça redesabiertas@policia.es, que gestiona la Unitat de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, la que va alertar de l'existència d'un anunci en què s'oferia un medicament amb finalitats avortives.

Després de diverses gestions, els agents van comprovar que existien centenars de publicacions similars tant a portals web com a diferents xarxes socials. Als anuncis, s'utilitzava un nom de perfil amb el nom original del fàrmac per donar més credibilitat al que s'ha ofert.

A més, s'aportaven números de telèfon i correus electrònics per contactar-hi. El principi actiu del medicament era el misoprostol, que serveix per al tractament gàstric però que entre els efectes secundaris hi ha el de provocar un avortament.

FALSIFICACIÓ DE LA SIGNATURA DEL METGE



Així mateix, un cop tenien avançada la investigació, els agents van rebre una altra alerta per part d'un farmacèutic que va detectar la falsificació de la signatura del metge que apareixia a una de les receptes.

Els policies van poder comprovar que, a l'històric de receptes de l'investigat, li constaven 166 expedicions del medicament amb receptes de l'Institut Social de les Forces Armades (Isfes) que posteriorment venia de manera il·legal.

Després de la denúncia i les indagacions dels agents, el presumpte responsable va prendre diverses mesures de seguretat, com tancar els seus perfils a les xarxes i canviar els números de telèfon de contacte.

Tot i això, noves indagacions van permetre als agents saber que tant ell com la seva parella continuaven amb el negoci amb un nou número de telèfon i altres perfils per a futures comandes.

Finalment, els ciberagents van acreditar que l'investigat suposadament hauria falsificat la signatura d'un metge a 66 de les receptes i que remetia el producte a través d'empreses de paqueteria a centenars de compradors a tot Espanya. Per no aixecar sospites, els adquiria a diferents establiments farmacèutics de la zona.

A aquesta parella, arrestada a Ferrol, se li atribueixen delictes contra la salut pública, cooperació necessària per a l'avortament, la falsificació documental i l'estafa.