Àrbitre / Pixabay

L'àrbitre Antonio Pozo Fernández ha compartit una experiència que ha patit aquest darrer cap de setmana després del partit que va enfrontar l'equip Polillas de Ceuta contra l'equip Calavera, pertanyents al Grup 4 de la Divisió d'Honor juvenil.

L'àrbitre ceutí va prendre la decisió d'expulsar el jugador local EMG en finalitzar el partit, mentre aquest es dirigia cap als vestidors acompanyat pels assistents. "El jugador es va dirigir cap a mi de manera agressiva havent de ser agafat per dos companys d'equip", va relatar l'àrbitre.

Pozo Fernández va continuar explicant el maltractament que va haver de passar: "Una vegada finalitzat el matx i tancat l'acta arbitral amb incidència pel jugador Nº8 D. Enrique MG i una altra persona que identifico com el seu progenitor, van irrompre a la zona de vestuari arbitral tractant de agredir-me , havent de ser retirat de la zona pel delegat federatiu i membres de les instal·lacions, fent acte de presència a les instal·lacions esportives el Cos Nacional de Policia a requeriment propi ja que en intentar abandonar les instal·lacions es trobava el jugador expulsat i el pare del mateix, ja que vaig ser amenaçat anteriorment per aquesta persona dient-me: "Et esperaré fora, fill de puta"".

Tot i això, va aconseguir sortir per dirigir-se a casa en veure que ja no hi eren els dos agressors, però quan ja era al cotxe, va sentir una veu que deia "Ara". " S'anant de l'atzucac, un vehicle de color gris ens talla l'avenç , baixant-se del vehicle 4 acompanyants i el conductor que identifico com el pare d'aquest jugador expulsat anteriorment, i quatre jugadors de l'equip Polillas Ceuta".

"Es baixa el meu acompanyant per poder calmar aquesta persona i jugadors, surto del vehicle per intentar abandonar la zona i el jugador Nº3 m'agafa i em reté, ell i els jugadors a dalt esmentats i el pare del jugador Nº8 s'abalancen sobre mi i em propinen cops de puny, puntades de peu arribant-me a tirar a terra , havent d'intervenir veïns de la zona i els dos acompanyants que m'acompanyaven en tot moment, per poder abandonar la zona.Una vegada em trobo lluny de la zona avís a un membre del CTA de Ceuta i em vaig dirigir cap a Urgències perquè m'avaluessin físicament, i poder denunciar els fets abans esmentats", relata.

Per la seva banda, la RFEF ha condemnat públicament els fets, i el president Luis Rubiales viatjarà a Ceuta amb Luis Medina Cantalejo, dirigent del CTA, per veure'l.