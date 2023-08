Recurs, nadó - UNSPLASH

Una dona de Geòrgia (Estats Units) ha denunciat a un hospital local després d'al·legar que la negligència del personal va provocar que el nadó fos decapitat mentre donava a llum. Jessica Ross, de 20 anys, va presentar una demanda per frau i negligència a Geòrgia (Estats Units), contra el Centre Mèdic Regional del Sud, on va donar a llum.

La demanda afirma que el 9 de juliol Ross es va posar de part i durant el procés, les espatlles del nadó van quedar atrapats al canal vaginal. El nadó no va baixar "a causa de la distòcia d'espatlles", que la Clínica Cleveland descriu com una afecció en què l'espatlla o les espatlles del nadó es provoca que s'embussi durant el part vaginal. Es va intentar que la dona donés a llum el nadó per via vaginal utilitzant diferents mètodes, inclosa l'aplicació de tracció al cap del nadó.

Segons la CNN, el metge "negligentment va aplicar una tracció excessiva" al capdavant del nadó i l'hospital "no va realitzar una cesària de manera oportuna i adequada". El resultat va ser “la decapitació i mort del nen”.

L'advocat de la mare, Roderick Edmond, va afirmar a la demanda, que el cos i les cames del nadó van ser extirpats durant un procediment de cesària posterior, però el cap del nadó va sortir per via vaginal.

La parella va insistir que es fes una cesària des del principi, quan van notar que el cor del nadó no estava bategant adequadament, però el personal sanitari va ignorar les seves peticions. “Estaven tan emocionats pel naixement del primer fill”, va dir l'advocat Cory Lynch a AP. “Desafortunadament, els seus somnis i esperances es van convertir en un malson que va ser encobert pel Centre Mèdic Regional del Sud”, va sentenciar.