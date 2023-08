Piscina de l'hotel Dream Lagoon

Un nen de 14 anys ha mort electrocutat després de saltar a la piscina d'un hotel per recuperar el telèfon que havia caigut.

Segons els informes, Emiliano Sánchez Tavitas es va electrocutar quan els llums subaquàtics de la piscina es van encendre durant el seu darrer bany a Mèxic i almenys cinc persones més també van rebre descàrregues elèctriques a la piscina Crystal Lagoon del complex de luxe Dream Lagoon, a Apodaca‌.

Totes les víctimes es van sorprendre a les 7:30 pm de dissabte quan els llums de la piscina es van encendre quan el sol s'estava ponint . Una nena de 13 anys va perdre el coneixement, però va ser reanimada.

Els paramèdics van lluitar durant 50 minuts per salvar Emiliano abans de declarar-lo mort per una aturada cardiorespiratòria.

La seva mare, Denisse Tavitas, ha carregat contra els informes oficials que descriuen la mort del seu fill com un "accident desafortunat" i diu que el seu fill va morir per negligència i feines de construcció de mala qualitat.

També nega algunes informacions que diuen que el seu fill va morir en caure el cel·lular a l'aigua i ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat de Nuevo León. "Sabem que en un entorn carregat de corrupció tot pot ser possible", afirma la mare. També va criticar els encarregats de la piscina, dient que des de llavors l'àrea d'il·luminació ha estat coberta i amarrada amb corretges. “Faran qualsevol cosa perquè no hi hagi evidència de lʼesdeveniment. Ajuda'm a trobar #JusticeForEmi”, afirma a les xarxes socials.