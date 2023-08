Mossos d'Esquadra / @EP

Els Mossos d'Esquadra van detenir la conductora del cotxe que presumptament va matar la conductora d'un patinet a Canovelles (Barcelona) aquest dimecres després d'envestir-la i fer-la caure des d'un pont a la via C-352.

Fonts dels Mossos han informat que la conductora del cotxe va ser detinguda en donar positiu a THC en una primera prova toxicològica i, per tant, convertint l'homicidi per imprudència en greu, que en cas de no ser-ho no comportaria detenció.

L'arrestada, que passarà a disposició judicial aquest divendres, resta a l'espera dels resultats d'una segona prova toxicològica, que haurà de confirmar els resultats de la primera.