Un helicòpter de la Direcció General de Trànsit (DGT) ha patit un accident aquest divendres durant el seu aterratge en una parcel·la ubicada al terme municipal de la Mojonera (Almeria) el qual s'ha saldat sense ferits de consideració d'acord amb els primers avisos.

Segons han indicat fonts del servei unificat d'emergències 112, han indicat que ha estat cap a les 12.40 hores quan s'ha alertat de la caiguda d'un helicòpter a la zona d'aparcament del bar Cortijo Blanco, pròxim a l'A-7 i proper a una benzinera.

Així, s'ha donat avís a Bombers del Ponent, Guàrdia Civil, Policia Local, al centre de coordinació i rescat i al centre de control de trànsit aeri, així com a serveis sanitaris per atendre, en principi, una persona que hauria resultat ferida , encara que amb caràcter lleu.

Fonts del dispositiu d'emergències han precisat que, d'acord amb els primers indicis, l'aparell podria haver tingut problemes durant una maniobra -inicialment es va parlar del seu aterratge-, de manera que durant l'operació el motor de cua de la nau hauria aconseguit un arbre proper.

El cap provincial de Trànsit a Almeria, José María Méndez, ha detallat que la bolcada de l'aparell, que no s'ha pogut tornar a utilitzar per al vol, s'hauria produït per un cop de vent durant la maniobra d'enlairament, que hauria afectat la visibilitat del pilot en aixecar-se una gran polseguera.

LA CUA DE L'APARELL VA POT COL·LEPAR UN ARBRE



Així, la cua de l'aparell s'hauria copejat contra un arbre situat en una zona propera i hauria desestabilitzat la nau, si bé tant el pilot com l'operador de cambra fixa que anaven a bord han resultat pràcticament il·lesos i només s'ha hagut d'atendre un per trobar-se atordit a causa de l'impacte.

La nau té com a base el Centre de Gestió del Trànsit de Màlaga, des d´on es dóna cobertura a la zona d´Almeria. En aquest cas, havia estat mobilitzada per a les tasques de vigilància i control amb motiu del festival de música electrònica Dreambeach Villaricos que se celebra a Cuevas del Almanzora, a uns 120 quilòmetres de distància per carretera. El personal del centre ha estat desplaçat per assistir a la tripulació i comprovar l'estat de l'aparell.