Foto: Europa Press

Agents de la Policia Nacional han detingut a Crevillent (Alacant) un home buscat per les autoritats alemanyes reclamat per delictes d' estafa, frau i falsedat documental després de presumptament enganyar en aquest país una persona a la venda d'una excavadora.

El fugitiu va ser localitzat per agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant després d'una sèrie d'esbrinacions i gestions policials, que finalment han trobat el parador d'aquesta persona que residia en un habitatge de Crevillent, ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Segons l'ordre de detenció internacional, el fugitiu va iniciar el 2020 els tràmits de venda d'una excavadora a un ciutadà alemany establert a Bonn. Tots els tràmits i intercanvis de documentació els havia fet a través de correu electrònic.

Tot i això, l'excavadora no era propietat d'aquesta persona, per la qual cosa no tenia potestat per vendre-la. A més, es va identificar i emplenar la documentació per fer els tràmits de venda amb un altre nom que no era el seu, per la qual cosa va rebre un pagament de 6.500 euros per l'excavadora. Finalment, va enganyar el ciutadà alemany i no va concloure la venda.

Per aquests fets, les autoritats alemanyes van dictar una ordre europea de detenció per a extradició (OEDE) per a la localització i la detenció d'aquesta persona, que es pot enfrontar a Alemanya a una pena de presó de fins a cinc anys.

El detingut, de 39 anys, ha estat posat a disposició del Jutjat d'Instrucció de la Audiència Nacional competent per executar l'ordre d'extradició.