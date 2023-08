Commoció a Bòsnia. Un home va matar la seva exdona i dues persones més emetent els seus crims en un directe de la xarxa social Instagram a la localitat de Gradacac. Després d'acabar, es va treure la vida.

La policia explicaria, mitjançant un comunicat, que va prendre la decisió de treure's la vida "després de ser localitzat i abans de ser detingut".

L'autor dels fets va disparar la seva antiga parella i també dos homes, un home i el seu fill, i segons expliquen mitjans locals, també va aconseguir ferir un agent de policia que l'estava perseguint mentre fugia.

"No tinc paraulas per descriure el que ha passat", va assegurar el primer ministre, Nermin Niksic, que va lamentar que "ningú no pot recuperar les vides de les víctimes".

Es calcula que unes 12.000 persones van veure el vídeo en directe.