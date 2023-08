La Policia Nacional ha detingut 8 persones, 7 a València i una altra a Lloret de Mar (La Selva) , membres d'un grup criminal d'origen ítalo-croat per presumptament utilitzar bitllets falsos per estafar víctimes que venien un immoble o objecte d'alt valor a Madrid i València mitjançant el mètode "Rip Deal".

Segons han informat en un comunicat aquest dilluns 14 d'agost, els agents han intervingut 7.121.400 euros en bitllets amb la inscripció "facsímil", 23.645 euros en bitllets de curs legal, tres màquines de comptar diners i diversos telèfons mòbils.

LES ESTAFES

La investigació va començar el desembre de l'any passat, després que el cos rebés una denúncia a Madrid d'una estafa tipus rip deal per valor de 70.000 euros a través de la venda d'unes llicències VTC.

En aquest cas, els autors dels fets van mostrar interès per les llicències, però el dia que havien d'abonar la quantitat pactada van aconseguir enganyar les víctimes perquè aquestes els canviessin els diners per bitllets de menor valor, per poder ingressar-los al caixer i fer una transferència bancària. D'aquesta manera, els lladres van aconseguir aconseguir un botí de 70.000 euros en bitllets de curs legal, mentre que les víctimes van rebre aquesta quantitat en bitllets falsos de 200 euros.

Més tard, es denunciava a Madrid la comissió d'una altra estafa tipus r ip deal , aquesta vegada per valor de 250.000 euros, en la inversió d'un negoci immobiliari. Les víctimes pretenien participar en un negoci immobiliari com a inversors, i per això necessitaven disposar d'un préstec per import de 2.000.000 d'euros.

Per efectuar el préstec els van exigir com a condició el canvi d'una quantitat de diners de bitllets d'alt valor a bitllets de menor valor, i així es van citar a Madrid i es van fer els autors amb 250.000 euros en bitllets de curs legal, mentre que les víctimes van rebre aquesta quantitat de diners en bitllets falsos.

Els agents van determinar que presumptament les dues estafes les havien comès les mateixes persones. El grup criminal estava liderat per tres germans amb nombrosos antecedents.

A més, altres membres del grup s'encarregaven de donar suport logístic a més de seguretat i contra-vigilància als voltants on materialitzaven les seves accions delictives.

També van tractar de dur a terme estafes amb criptomonedes.