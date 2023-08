Ós -UNSPLASH

Un ós jove va irrompre en una casa de Colorado (Estats Units) i va atacar una dona gran en la foscor de la nit, segons les autoritats.

La víctima de 82 anys afortunadament va escapar del matx amb només unes quantes esgarrinxades després que es despertés abans de l'alba de divendres quan va sentir un so d'un xoc i el grunyit del seu gos.

Quan va obrir les portes dobles del seu vestidor, un petit ós negre color canyella va saltar sobre ella, esgarrapant la dona a les cames, va dir l'agència.

Es va poder treure l'ós de sobre i ràpidament va tancar les portes de l'habitació. L'ós, que ella creu que pesava menys de 50 quilograms, va córrer frenèticament per l'habitació abans d'escalar un prestatge i travessar una finestra oberta per escapar-se, van dir parcs i vida silvestre.

Els funcionaris de vida silvestre estan ara a la caça de l'imponent animal, que es considera perillós perquè va ferir una persona. Si és capturat, serà "eutanàsiat humanament", van dir les autoritats.

"La salut i la seguretat humana sempre segueixen sent la nostra principal prioritat en qualsevol incident com aquest, independentment de com de lleus siguin les lesions", va dir Mike Brown, gerent de vida silvestre de l'àrea de CPW per a la regió en un comunicat.

“Els oficials de CPW estan fent tot el possible per localitzar aquest ós. Afortunadament, les ferides de la víctima consisteixen en esgarrinxades molt petites”, va afegir.

S'ha estès un parany per a l'ós a la casa de la dona a prop de Boncarbo, a l'oest de la ciutat de Trinitat, que és a prop de la frontera amb Nou Mèxic.