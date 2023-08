Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Un agent dels Mossos d'Esquadra del Bages (Barcelona) ha ingressat a la presó provisional sense fiança per presumpta agressió sexual a una persona amb discapacitat.

El policia va ser detingut divendres passat acusat d?un presumpte delicte d?agressió sexual i va passar aquest diumenge a disposició judicial, han informat fonts de la policia catalana.

Segons les mateixes fonts, la presumpta agressió es va cometre fora de l?àmbit laboral del policia.

El Jutjat d'Instrucció 4 en funcions de guàrdia de Manresa (Barcelona) ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut i prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol via, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dilluns en un comunicat.

La causa és oberta per delicte continuat d'agressió sexual amb agreujant de víctima especialment vulnerable pel grau de discapacitat que pateix.