Un jove vapejant - UNSPLASH

Sean Tobin va començar a fer servir cigarrets electrònics per primera vegada el 2018 amb només 15 anys, afirmant que el vaporitzador "mai va deixar la seva mà" els anys següents. Ara, als 20 anys, el jove amande de l'esport va haver de sotmetre's a una cirurgia d'emergència com a resultat del seu mal hàbit hàbit, i li van extirpar part del pulmó prèviament "sa" després que col·lapsés.

Afirmant que fa servir un vaporitzador, Sean diu que fumava tabac calent i ocasionalment oli de THC "constantment, des del matí fins a la nit".

El 20 de juliol d'aquest any, va sentir un dolor punyent a l'esquena mentre treballava a Tilton, New Hampshire, EUA, i el van portar d'urgència a un centre d'atenció d'urgència proper perquè revisessin els signes vitals.

Sean, de Manchester, New Hampshire, estava terroritzat quan els metges van confirmar que la radiografia havia mostrat que el seu pulmó dret havia col·lapsat i el van portar a l'hospital a Concord per rebre tractament d'emergència.

Els metges van fer una incisió entre les costelles i van inserir un tub toràcic en un intent d'expulsar l'aire atrapat que estava aixafant el pulmó i el pit, però el pulmó no es va curar de manera natural, cosa que significa que Sean va haver de sotmetre's a una cirurgia per extirpar-ho.

Durant el procediment, els cirurgians van tallar una petita porció de la part superior del seu pulmó i la van tornar a unir amb grapes, enganxant l'orgue a la paret del seu pit per evitar que col·lapsés novament.

Les fotos inquietants fetes abans de la cirurgia amb un endoscopi mostren la superfície del pulmó de Sean coberta de taques negres, que segons ell són dipòsits de carbó causats per vapejar molt durant els últims cinc anys.

Atès que anteriorment visitava el gimnàs fins a set vegades per setmana i s'entrenava com a lluitador d'arts marcials mixtes, va haver de passar per aquesta situació que defineix com a "esfereïdora, per la qual cosa lamenta haver començat a vapejar.

Quan vaig pujar a la camioneta, vaig sentir com si m'estrinés un múscul de l'esquena. La tensió allà era força dolenta. Va ser realment aterridor, perquè vaig sentir que m'ho havia fet a mi mateix. Van ser anys de no tractar els meus pulmons com haurien de ser tractats", explica el jove a Metro.