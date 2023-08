Fotografia de la detenció d'una de les persones @Guardia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones reclamades pels Estats Units per delictes sexuals contra menors. Les operacions s'han dut a terme a diferents províncies, on es troba Barcelona , però també s'ha intervingut a Madrid i Gran Canària.

Comercialitzava el material sexual que li enviava la víctima

El detingut a Barcelona és un home de 23 anys, acusat d'amenaçar i coaccionar una menor a través d'una coneguda plataforma de missatgeria per a gamers, per a l'enregistrament de material pornogràfic, que posteriorment el detingut va arribar a comercialitzar. Els fets van passar diverses vegades, entre octubre del 2022 i gener del 2023, al comtat de Kalamazoo (Michigan) als Estats Units.

Per a la localització d'aquesta persona, l' FBI es va posar en contacte amb la UCO de la Guàrdia Civil, que va poder determinar que el fugit estava cursant un Màster en Ciència i Tecnologia Quàntica a la universitat de Barcelona, informació que en va facilitar la localització i la detenció .

Fotografia de la detenció d'una de les persones @Guardia Civil

Tinença i distribució darxius de contingut sexual infantil

El primer, de 71 anys, segons les autoritats nord-americanes, formava part d?una xarxa criminal dedicada a l?intercanvi d?arxius multimèdia de contingut sexual de menors d?edat. L'any 2010, l'FBI va detectar una adreça IP utilitzada per aquesta xarxa criminal, la qual es va poder esbrinar que es trobava ubicada als voltants de Miami, permetent identificar com a usuari de la mateixa, ara detingut, com a titular abonat a aquesta IP .

Després de registrar el seu habitatge, l'FBI va localitzar al seu ordinador una gran quantitat d'arxius multimèdia de contingut pedòfil, i va detenir-lo, manifestant el detingut en el seu moment, que els havia descarregat “amb finalitats de recerca”.

Un cop presentat davant del jutge va quedar en llibertat i arribada la data no va comparèixer a judici. Es va tenir coneixement que havia fugit a Hondures, on va obtenir la nacionalitat hondurenya per evitar la seva extradició. Tot i això, després de tenir constància que hauria viatjat recentment a Espanya, l'FBI es va posar en contacte amb la UCO de la Guàrdia Civil, els investigadors de la qual van localitzar i van detenir el fugit a la localitat de Getafe (Madrid), on feia una vida aparentment normal.

Fotografia de la detenció d'una de les persones @Guardia Civil

Va agredir sexualment la seva fillastra de 12 anys deixant-la embarassada

El tercer, de 55 anys, va agredir sexualment la seva fillastra de 12 anys el 2014, amb qui convivia amb la mare i els germans d'aquesta i, fruit d'aquesta agressió sexual, la menor va quedar embarassada. Quan la víctima va donar a llum, les proves d'ADN van determinar que el seu agressor era el pare i, en intentar aturar-lo, es va comprovar que aquest havia fugit dels EUA cap a Espanya.

Els investigadors de la UCO, en col·laboració amb l'FBI, van poder esbrinar que havia viatjat a Barcelona i que posteriorment s'havia traslladat a Benidorm (Alacant), on es va establir durant diversos mesos. Posteriorment la Guàrdia Civil va verificar que s'havia embarcat rumb a l'illa de Gran Canària, i va ser localitzat a Vecindario, on finalment ha estat detingut per agents de la UCO.

Les investigacions han estat dutes a terme per l'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb les autoritats nord-americanes.