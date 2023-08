L'operació especial de la Direcció General de Trànsit (DGT) engegada de cara al pont del 15 d'agost s'ha tancat amb 17 morts a les carreteres en un total de 14 accidents. El nombre de morts supera en 2 el balanç final del de l'any passat, encara que el 2022 el pont va tenir una durada inferior en caure el dia 15 d'agost en dilluns.

Dels 17 morts en accidents de circulació, 6 eren usuaris vulnerables (2 eren motoristes, 2 ciclistes més i 2 vianants, segons ha informat la DGT. Així mateix, 11 dels accidents s'han produït en via convencional i els 3 restants en autopista o autovia.

Per tipologia, 7 han estat sortides de via, 5 col·lisions i un atropellament a vianant . Els sinistres han tingut lloc a La Gineta (Albacete), Níjar (Almeria), Grisaleña i Quintanar de la Serra (Burgos), Camp de Criptana (Ciutat Real), Quesada (Jaén), Villablino (Lleó), Lumbreras de Cameros (La Rioja), Sant Ferran d'Henares (Madrid), Archidona (Màlaga), Cangas del Narcea (Astúries), Santa Maria de la Reial de Neva (Segòvia), Tossa de Mar (Girona) i Tortosa (Tarragona), sent aquests dos últims els ocorreguts a Catalunya.

Amb els 17 morts al pont d'agost, el nombre de morts en carreteres des de començament d'any s'eleva a 675.