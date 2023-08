Cotxes de la Policia Nacional. Foto: Policia Nacional

5 persones han estat detingudes i 2 d'elles, ambdues dones, han ingressat a la presó provisional per presumptament explotar sexualment altres dones a Blanes (La Selva), segons ha informat la Policia Nacional .

La xarxa es dedicava suposadament al tràfic d'éssers humans i sotmetia dones que eren captades amb la promesa d'una vida millor a Espanya "tot i que finalment acabaven exercint la prostitució", ha explicat la policia.

Les sotmetien a vigilància contínua a través de càmeres de seguretat connectades als telèfons mòbils dels líders; augmentaven els beneficis amb la venda de cocaïna als clients, i blanquejaven els guanys a través d'un bar i una botiga d'alimentació.

LA SEVA FORMA DE TREBALLAR

Els pisos estaven gestionats per dones (anomenades mamis ) que s'encarregaven de la recepció de clients i la comptabilitat i control dels serveis sexuals realitzats per les víctimes, que eren "principalment de Colòmbia".

Eren captades al país d'origen per l'exmarit d'una de les presumptes capitostes, que s'encarregava de "facilitar" el viatge a Espanya, per la qual cosa els donaven la documentació i els diners amb què simular un viatge turístic i no aixecar sospites davant les autoritats aeroportuàries.

Un cop aquí, eren traslladades als pisos de cites on farien els serveis sexuals "necessaris per saldar el deute contret amb l'organització", publicats a pàgines web de contactes sexuals en què apareixien telèfons de contacte que eren atesos per les mateixes explotades.

INVESTIGACIÓ

La policia ha alliberat 4 víctimes i ha desmantellat la presumpta organització criminal després d'una investigació que va començar el maig del 2022, quan els agents van tenir coneixement del cas.

El CNP ha realitzat 5 registres a domicilis i locals del municipi i han intervingut 3.000 euros en metàl·lic, 21 dosis de cocaïna i útils per a la seva preparació , 3 rellotges de luxe, diversos dispositius informàtics i documentació "rellevant per a la investigació".