Una imatge de la platja de Rocagrossa. Foto: Google Maps

Nova víctima mortal a les platges de Catalunya. Un home jove (d'entre 20 i 30 anys) va morir dimarts 15 d'agost a la tarda ofegat a la platja de Rocagrossa a Sant Pol de Mar (Maresme).

Amb ell, ja són 21 els banyistes ofegats aquesta temporada de bany a platges, que va començar el 15 de juny i s'allargarà fins al 15 de setembre, segons informen des de Protecció Civil de la Generalitat.

El telèfon d'emergències va rebre l'avís a les 6 de la tarda tocades per part d'un testimoni que havien rescatat un home del mar, que treia aigua per la boca i que intentaven reanimar-lo, encara que en arribar el SEM ja no se li ha pogut salvar.

Un dels avisos va ser una socorrista que era al lloc per avisar també que una persona que havia presenciat els fets tenia un atac d'ansietat.