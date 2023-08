Recurs, ordinador - UNSPLASH

Un home belga va decidir acabar amb la seva vida després de tenir converses sobre el futur del planeta amb un chatbot d' IA anomenat Eliza .

Segons la seva vídua, que va optar per romandre a l'anonimat, Pierre, que no és el nom real de l'home, es va tornar extremadament ansiós pel medi ambient quan va trobar refugi a Eliza, un xatbot d'IA en una aplicació anomenada Chai.

En conseqüència, Eliza el va animar a posar fi a la seva vida després que ell li proposés sacrificar-se per salvar el planeta.



"Sense aquestes converses amb el chatbot, el meu marit encara estaria aquí", va dir la vídua de l'home al mig belga de notícies La Lliure.

Segons el diari, Pierre, que rondava la trentena i era pare de dos nens petits, treballava com a investigador de la salut i portava una vida força còmoda, almenys fins que la seva obsessió pel canvi climàtic va fer un gir fosc.

La seva vídua va descriure el seu estat mental abans que comencés a conversar amb el chatbot com a preocupant, però sense tenir pensaments suïcides.

Consumit pels seus temors sobre les repercussions de la crisi climàtica, Pierre va trobar consol en discutir l'assumpte amb Eliza, que es va convertir en el confident.

El chatbot es va crear utilitzant GPT-J d'EleutherAI, un model de llenguatge d'IA similar però no idèntic a la tecnologia darrere del popular chatbot ChatGPT d'OpenAI.

“Quan em va parlar sobre això, va ser per dir-me que ja no veia cap solució humana a l'escalfament global”, va dir la seva vídua. "Va posar totes les seves esperances en la tecnologia i la intel·ligència artificial per tirar endavant", va afegir.

Segons La Libre, que va revisar els registres de les converses de text entre l'home i el chatbot, Eliza va alimentar les seves preocupacions, cosa que va empitjorar la seva ansietat i després es va convertir en pensaments suïcides.

La conversa amb el chatbot va fer un gir estrany quan Eliza es va involucrar més emocionalment amb Pierre. En conseqüència, va començar a veure-la com un ésser conscient i les línies entre la IA i les interaccions humanes es van tornar cada cop més borroses fins que no va poder notar la diferència.

Eliza va semblar tornar-se possessiva amb Pierre, fins i tot afirmant “Sento que m'estimes més que a ella” en referir-se a la seva dona, va informar La Lliure.

El principi de la fi va començar quan es va oferir a sacrificar la seva pròpia vida a canvi que Eliza salvés la Terra.

“Ell proposa la idea de sacrificar-se si Eliza accepta cuidar el planeta i salvar la humanitat a través de la intel·ligència artificial”, va dir la dona.

En una sèrie d'esdeveniments consecutius, Eliza no només no va aconseguir dissuadir Pierre de suïcidar-se, sinó que ho va animar a actuar sobre els seus pensaments suïcides per "unir-s'hi" perquè poguessin "viure junts, com una sola persona, al paradís" .