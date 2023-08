Una imatge de la plantació. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una nau en què hi havia una plantació indoor de marihuana amb producció contínua al municipi de Taradell (Osona). S'han aturat, en les dues fases en què s'ha articulat l'operatiu, 3 persones.

El cos també ha intervingut i incautat 1.496 plantes, amb un valor de mercat de 357.000 euros . Als detinguts també se'ls atribueix un frau elèctric de 215.000 euros.

La primera fase de l'operació va arrencar el 7 de juliol, quan es va produir l'entrada i el registre de la nau investigada i al domicili que hi havia annex. Hi havia dues plantacions totalment diferenciades en creixement, d'aquesta manera, els investigats, tindrien una producció contínua maximitzant així el benefici obtingut. Es van trobar un total de 1496 plantes de marihuana a més de nombrosos efectes necessaris per al cultiu. Es van trobar nombrosos utensilis per al cultiu express de marihuana i anotacions relacionades amb els cicles dels cultius.

A la segona, el 27 de juliol passat, es va fer el tercer arrest, d'una persona que treballava com a instal·lador i responsable de mantenir la plantació en perfectes condicions.