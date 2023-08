Nen detingut per orinar en públic a Fox Memphis

Un nen de 10 anys es va quedar plorant després que l'arrestessin per orinar darrere de l'automòbil de la mare mentre visitava l'oficina del seu advocat.

Els policies de Senatòbia a Mississippi es van veure obligats a disculpar-se després que els oficials van portar la nena negra anomenada Quantavious a l'oficina de Latonya Eason el 10 d'agost per informar-lo sobre l'incident d'indecència pública. El nen, que es va quedar sol a l'automòbil durant 10 minuts, va rebre una advertència dels oficials, però un cop van arribar els reforços, van canviar d'opinió i volien una sentència més dura.

Latonya va recordar el moment en què l'oficial li va dir que el seu fill havia estat atrapat orinant, li va dir a FOX 13 Memphis: “Jo estava com, 'Fill, per què vas fer això?' Ell va dir: 'Mama, la meva germana va dir que no tenen bany allà". Un tinent va exigir que els policies aturessin el nen i se'l van emportar.

El nen va parlar amb la cadena Fox i va admetre haver plorat quan se'l va emportar la policia: "Vaig començar a plorar una mica. No sabia el que estava passant. Estava espantat i vaig començar a tremolar i pensar que aniria a la presó".

El cap de policia de la ciutat, Richard Chandler, es va veure obligat a abordar l'arrest després que la mare del nen critiqués les seves accions. En un comunicat, ha dit: "Ens agradaria abordar un incident recent relacionat amb l'arrest d'un nen de 10 anys. En situacions com aquests, la Llei de Tribunals de Menors guia com els oficials poden tractar els menors durant les trobades".

"La Llei de Tribunals de Menors permet als oficials presentar una remissió contra un nen de set anys si necessita supervisió (cosa que també es pot basar en actes delictius), o de 10 anys si comet actes que són il·legals per a un adult en circumstàncies idèntiques (és a dir, un acte "delinqüent")', exposen.

"La necessitat de transportar els nens des d'una escena depèn d'una varietat de factors i de la disponibilitat d'alternatives raonables". En aquesta situació, l'oficial anònim que el va arrestar "va presenciar personalment un nen de 10 anys cometent un acte en públic que hagués estat il·legal per a un adult en aquestes circumstàncies. L'oficial no va observar un pare a l'escena durant la contacte inicial La mare va ser ubicada en un negoci proper poc després i se li va informar que el seu fill rebria una remissió al Tribunal de Menors per aquest assumpte", afirma el comunicat on la policia s'intenta excusar.