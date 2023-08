Un hidroavió llança aigua sobre l'incendi forestal als voltants del municipi del Rosari, a 17 d'agost de 2023, a Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canàries @Europa Press

La direcció de l' Emergències del Pla Infoca ha ordenat a les 09.11 hores d'aquest dissabte una nova evacuació per precaució, en aquest cas a diversos punts del municipi de Santa Úrsula , davant l'evolució de l'incendi de Tenerife les últimes hores.

Segons informa el Govern de Canàries, s'ha desallotjat des de vera del Barranc (pi alt) fins a Tosca d'Ana María cap a la muntanya sent el límit inferior els carrers d'Aino alto, Guanches, El Cantillo, Cuesta Perera, Fuente Gonzalo, Tosca Barrios, Morra Els Sauces, La Rana i Tosca d'Ana María.

Per part seva, les persones evacuades es poden dirigir al terreny de Lluita de Santa Úrsula si així ho necessitessin.

Aquesta evacuació se suma a altres que han tingut lloc durant la nit passada davant la complicació de l'incendi en nuclis de La Orotava, La Matança, La Victòria d'Acentejo, El Sauzal i Tacoronte.

A La Orotava s'ha desallotjat Aguamansa des de la TF-21, Chasna des de la TF-326 cap a la muntanya; i Benijos des de la TF-326 fins a la muntanya.

També s'ha produït un desallotjament d'habitatges ubicats a la TF-21 i TF-326 fins al Terme municipal dels Realejos (Caserío Hoya Farrais inclòs); la carretera TF-21 de Cova els Pins en sentit ascendent fins al pk7,7; la pujada per la drecera del Sauce fins a contactar amb TF-21, al pk10.400; i ascendint la TF-21 fins a Chasna, seguida per TF-326 fins a Caseriu Hoya de Farrais. Per part seva, les persones evacuades es poden dirigir al pavelló de La Perdoma.

Mentrestant, a La Matanza s'ha evacuat Sant Antoni des de carretera Sant Cristòfol cap a la muntanya; i La Resbala des de carretera Sant Cristòfol cap a la muntanya. En aquest cas, les persones evacuades es poden adreçar al pavelló municipal complex esportiu La Matanza.

A més, a La Victoria de Acentejo s'ha evacuat des del barri de la Resbala fins al barri de la Vera cap a la muntanya, sent el límit inferior el Carrer Sant Joan des de la Resbala fins a la Vera pel Carrer Los Laureles.

Al Sauzal, a les 08.27 hores es va ordenar el desallotjament des de Las Baboseras fins a Ravelo alto cap a la muntanya, sent el límit inferior carrer San Cristóbal amb carrer Real Orotava. Els evacuats poden dirigir-se a La Piràmide al nucli urbà.