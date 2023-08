La menor, víctima d'un tiroteig en què també hi havia la seva àvia, va ser una de les afectades en un presumpte acte de violència que ha sacsejat la comunitat.

Tràgicament, una nena de 10 anys que va resultar greument ferida en un presumpte cas d'assassinat-suïcidi a Massachusetts ha mort dies després de l'incident, segons informacions compartides en una publicació de Facebook feta per la mare de la nena i reportatges de NBC 10 Boston, WWLP.com i l'Associated Press.

L'Oficina del Fiscal del Districte de Hampden va informar que la nena va ser ferida de bala dilluns per Victor Nieves, que va irrompre per la força a l'apartament del seu veí a Springfield i va començar a disparar contra els ocupants, incloent Kim Fairbanks, de 52 anys, tres nens i el seu gos. Després, Nieves, de 34 anys, es va disparar a si mateix.

Fairbanks era l'àvia de la nena de 10 anys i estava cuidant els nets quan va passar l'atac. La nena, identificada com a Aubrianna Lynn a la publicació de la seva mare i també confirmada per l'alcalde de Springfield, Domenic Sarno, va morir dijous, dies després d'haver resultat greument ferida al tiroteig. "A les 12:56 pm, el cor de la meva princesa Aubrianna Lynn va deixar de bategar", va escriure la seva mare, Stephanie Croteau, a Facebook. "Va ser en pau, no sentia cap dolor. Estava envoltada de la seva família. El meu cor sencer ha estat arrencat del meu pit". Aubrianna havia estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Infantil de Boston, on estava en condició crítica abans de la seva mort.

La neta de 12 anys de Fairbanks també va ser ferida de bala i es troba en condició estable a un hospital de Springfield, segons l'oficina del fiscal del districte. El tercer net, un nen de 5 anys, va resultar il·lès a l'atac, encara que el gos de la família va ser assassinat. En una declaració obtinguda per NBC 10 Boston, Sarno va expressar el seu condol.

"Com a pare de dues filles, no hi ha paraules per expressar els meus sentiments sobre aquesta tràgica pèrdua de vida", va dir a la declaració. "Un àngel valent i brillant, Aubrianna Lynn de 10 anys, ha estat arrabassada massa aviat de la seva família. Que el seu llegat sigui una crida clara per a tots nosaltres a redoblar els nostres esforços en la seva memòria per fer tot el possible per posar fi a aquests actes de violència sense sentit".

S'ha creat una campanya a GoFundMe per ajudar la família enmig d'aquesta tragèdia.

"Kim, esposa, filla, mare, àvia i amiga, va ser tràgicament arrabassada de la seva família i amics", va escriure l'organitzadora de la campanya a GoFundMe, Natasha Lopez. "La seva vida va ser arrabassada mentre cuidava els seus tres estimats nets".

Des que es va publicar dimarts, la campanya a GoFundMe ha recaptat més de 31.000 dòlars. L'objectiu és recaptar fons per a les despeses funeràries, mèdiques i altres despeses quotidianes.