L'incident va passar al barri de Poble Nou de Madrid i va requerir la intervenció de serveis d'emergència per traslladar-lo a un hospital. EP

Un home de 23 anys ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte després de caure des de la façana del seu edifici, a qui va escalar per poder entrar a casa després d'oblidar-se les claus a dins, han confirmat fonts sanitàries.

Els fets van passar ahir a les 5.30 hores al número 68 del carrer San Fidel, al madrileny barri de Poble Nou. El jove tornava a casa de festa amb la seva xicota quan es va adonar que s'havien oblidat les claus. Per això, de manera imprudent va començar a escalar per l'edifici per intentar entrar a l'habitatge per una finestra.

Segons ha detallat avui el diari 'ABC', quan el jove ja havia depassat la terrassa del primer pis i es trobava enfilant-se precisament al balcó de dalt, el seu, va relliscar i es va precipitar a la vorera, patint greus traumatismes.

Després de l'avís d'un veí, fins al lloc van acudir cinc dotacions del Samur-Protecció Civil, a més de la Policia Nacional i la Municipal. Els sanitaris ho van estabilitzar i el van traslladar en estat greu a l'Hospital Gregorio Marañón, ha indicat a Europa Press una portaveu d'Emergències Madrid.

El mateix dia i també al barri de Poble Nou, cap a les 4 de la matinada, una altra persona es precipitava des d'un edifici, en aquest cas del carrer Barlovento. Es tractava d'un noi de 18 anys amb síndrome de Down, que per causes que de moment es desconeixen, es va precipitar des d'un tercer pis.

Fins al lloc van arribar també els sanitaris del Samur, que van atendre el jove, ferit molt greu per traumatismes. Els sanitaris van aconseguir revertir-li la parada cardíaca que va patir i evacuar-lo a un hospital de la Pau. Un equip de psicòlegs, com en l'altre succés, també va assistir els familiars de la víctima, han indicat les mateixes fonts.