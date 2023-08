Agents participants a l'operació. Foto: Policia Nacional

Una operació de la Policia Nacional ha acabat amb l'arrest de 2 integrants d'un grup criminal dedicat a la producció de marihuana indoor a través del mètode de cultiu hidropònic, a l'interior d'una nau.

La investigació es va dur a terme gràcies a la col·laboració ciutadana , que va veure afectada les seves zones residencials amb un augment de la inseguretat, amb un constant tràfec de persones i vehicles, així com seriosos problemes de sobrecàrrega a l'estesa elèctrica amb el risc d'incendi que això comporta.

Usaven materials d'elevat cost com a filtres de carboni i extractors per tal de no ser detectats per les Forces i Cossos de Seguretat. Així mateix, feien ús de divers material fertilitzant per accelerar el creixement i augmentar el percentatge de THC a les plantes de marihuana.

Després de fer múltiples seguiments i vigilàncies, arran de la informació rebuda, els agents van poder constatar i desmantellar una nau destinada pel grup criminal al cultiu constant de marihuana.

Es va practicar entrada i registre en una nau situada a la carretera N-141e, situada al terme municipal de Bescanó (Gironès), iniciant-se amb l'assalt a l'immoble per part de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de Barcelona, sorprenent els dos detinguts que es trobaven al seu interior, els quals en adonar-se de la presència policial, van emprendre la fugida a peu per la part del darrere de la nau, la qual dóna accés a una zona molt densa de vegetació. En aquest emplaçament, es localitzaven diversos agents pertanyents a la Brigada Provincial de Policia Judicial, que van poder perseguir i donar abast als dos individus, els quals van oferir una forta resistència, fins a finalment poder ser reduïts i detinguts.

Com a resultat de la investigació s'aconsegueix aturar els dos responsables de la plantació de marihuana i l'aprehensió de més de cinc-centes plantes de marihuana, així com el desmantellament de divers material d'elevat valor i més de sis-cents tests que estaven preparats per al cultiu imminent de marihuana.

A més, s'aconsegueix restablir el consum elèctric, tot solucionant el problema dels continus talls de llum soferts pels veïns de la zona.