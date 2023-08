Crim homòfob als Estats Units. Un home va matar, amb un tret al cap, una botiguera de la localitat californiana de Cedar Glen quan la comerciant va mostrar la bandera de l'arc de Sant Martí, que representa el col·lectiu LGTBI .

L'autor del crim, que va fugir de l'escena a peu, va ser localitzat per la policia del municipi més tard, anant encara armat. Aleshores, i després del que els agents defineixen com "una trobada de força letal", amb intercanvi de trets, l'autor del crim homòfob va morir per un dels projectils de la policia.

Membres del col·lectiu de la ciutat han destacat que la dona assassinada no era lesbiana, però sí una persona que defensava de manera ferma els drets de la comunitat LGTBI.