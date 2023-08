Foto: Wikipedia

Per sort per a la víctima, tot s'ha quedat en un ensurt. Un ós negre va atacar i va ferir un home de 59 anys a Drangsoo, una ciutat del Pakistan. Després de l'assalt, l'home va ser traslladat a l'hospital , on se li està atès i, tret de contratemps, no es tem per la seva vida.

La ciutat, tot i això, ha estat l'escenari de diversos atacs per part d'animals recentment. De fet, fa pocs dies un nen va morir després de ser salvatgement atacat per un animal (encara s'està investigant l'espècie per part de la policia), mentre que un altre atac animal va deixar una dona greument ferida.

Les autoritats han mostrat la seva preocupació i han assegurat que treballen per capturar l'ós.